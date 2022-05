OM-OL : comment les Gones ont réussi à corriger les Phocéens

La suite après cette publicité

Un match qu'il ne fallait pas perdre. Si l'Olympique de Marseille voulait conforter sa seconde place au classement et rebondir après la défaite en Ligue Europa Conférence, l'Olympique Lyonnais devait de son côté s'imposer pour toujours espérer accrocher une place européenne en fin de saison. Les Gones ont rempli leur mission en s'imposant 3-0 contre les Phocéens dimanche soir, à l'Orange Vélodrome, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Et si les visiteurs sont ressortis avec le sourire de leur match, c'est avant tout parce que le plan a bien été respecté.

Avec au final 37% de possession de balle, les Rhodaniens ont vite laissé le ballon à des Marseillais peu inspirés balle au pied. La donne était donc simple : récupérer le cuir rapidement et se projeter vers l'avant en contre. Ce qu'ont parfaitement fait les hommes de Peter Bosz. Avec la vitesse de Karl Toko Ekambi et Bradley Barcola sur les côtés, tout est allé très vite, comme sur le deuxième but, ainsi que le troisième, de l'OL. Les Gones ont donc appliqué à la lettre le jeu mis en place par le tacticien néerlandais.

Une équipe clinique en contre

En dehors de la faible possession, les statistiques sont d'ailleurs favorables aux Lyonnais, avec 12 tirs et 5 cadrés contre 9 tentatives marseillaises dont 2 cadrées. En conférence de presse, Peter Bosz a justement développé tout ça : «Marseille a joué plus ouvert, on a bien joué les contres. On a été solides en défense. La première période n'était pas spectaculaire. On a perdu trop de ballons faciles, on a mal joué les contres. L'OM n'a pas joué offensif, c'était un match à vite oublier. Et on a bien fait en deuxième période.»

«C'est difficile de parler des joueurs dans un match qu'on a joué, qu'on a gagné comme une équipe. On était compacts, on a essayé de jouer vite dans le dos de la défense, comme Feyenoord a fait et ils l'ont très bien fait», a ajouté l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Désormais septième à cinq points de l'OGC Nice, cinquième, l'Olympique Lyonnais a encore trois finales à jouer en Ligue 1 pour tenter d'être européen la saison prochaine. Et si les plans de jeu sont respectés comme dimanche soir, l'espoir est permis.