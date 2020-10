France-Portugal : les compositions officielles !

La Ligue des Nations se poursuit ce soir avec un très alléchant France-Portugal au Stade de France (à suivre en live commenté sur Foot Mercato à 20h45), revanche de la finale de l'Euro 2016 perdue par les Bleus dans cette même enceinte dionysienne, sur un but d'Ederzito António Macedo Lopes dit "Eder", bourreau de tout un peuple. Une rencontre qui oppose les deux leaders du groupe 3, qui comptent chacun deux victoires en deux matches, face à la Suède et à la Croatie. En attendant l'Euro 2020, disputé l'été prochain, où Français et Portugais se retrouveront dans le même groupe F, en compagnie de l'Allemagne, Didier Deschamps a de nouveau préparé un 4-4-2 losange, déjà aperçu lors du large succès en amical face à l'Ukraine (7-1).

Le sélectionneur fait appel à Lloris dans le but. Devant lui la défense va complètement changer. Pavard et Hernandez retrouvent leurs places dans les couloirs et c'est Kimpembe qui fera équipe avec Varane pour la charnière. Au milieu du terrain, Rabiot est présent devant la défense. Le gaucher fait équipe avec Kanté à sa droite et Pogba à sa gauche. C'est Griezmann qui occupera le rôle de milieu offensif. Devant lui, Giroud et Mbappé sont alignés. L'attaquant parisien retrouve l'idole de son enfance, Cristiano Ronaldo, titulaire sur le front de l'attaque lusitanienne, aux côtés de la pépite João Félix et de l'ancien Monégasque Bernardo Silva. Dans ce 4-3-3 concocté par Fernando Santos, Rui Patricio garde la cage. La défense est composée (de droite à gauche) de Semedo, Pepe, Ruben Dias et Guerreiro. Au milieu, William Carvalho est associé à la nouvelle recrue du PSG Danilo Pereira. Bruno Fernandes complète le trio de l'entrejeu.

Les compositions officielles :

France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Rabiot, Pogba, Griezmann - Giroud, Mbappé

Portugal : Rui Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Felix