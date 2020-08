Atlético : le président Cerezo scelle l'avenir de Jan Oblak

Le mercato des gardiens bat son plein. Des portiers tels que Dean Henderson, Kepa, Alphonse Areola, Sergio Rico ou encore André Onana font parler d'eux. Et ils ne sont pas les seuls puisque c'est aussi le cas de Jan Oblak. À 27 ans, le portier slovène est un élément essentiel à l'Atlético de Madrid, qui affrontera d'ailleurs le RB Leipzig jeudi en Ligue des Champions. Mais depuis quelques semaines, Chelsea lui fait les yeux doux.

Interrogé par AS, le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a fait le point sur le dossier. Quand il lui a été demandé si jamais il avait peur de perdre Oblak, il a répondu : «peur ? Non. En aucune façon. La vie nous a démontré des choses et je suis convaincu que Jan Oblak continuera à jouer à l'Atlético. » Le message est clair !