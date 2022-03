JT Foot Mercato : l'Argentine se plie en quatre pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

L'Argentine supplie Lionel Messi

Une déclaration de Lionel Messi a fait l'effet d'une bombe en Argentine. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain a semé le trouble sur son avenir. «Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses, qui se passent bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières», a lâché le septuple Ballon d'Or après la victoire de l'Argentine contre le Venezuela. On rappelle que ce match était le dernier de l'Albiceleste devant son public avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, d'où l'emballement après ces déclarations. Leo Messi faisant l'objet de nombreuses critiques de la part des supporters du PSG, les aficionados argentins en sont conscients et lui ont apporté un soutien inconditionnel à La Bombonera face au Venezuela, mais aussi samedi dernier, puisque la Pulga était présente à une pièce de théâtre et a été acclamée par la foule. De quoi mettre du baume au cœur à l'intéressé.

Le coup de gueule de CR7

Si Leo Messi doute concernant son avenir international, Cristiano Ronaldo lui a tenu à mettre les choses aux clairs. À la veille de disputer la finale de barrage de la Coupe du Monde 2022 face à la Macédoine du Nord, CR7 a fait savoir qu'il ne souhaite plus avoir de questions à ce sujet. «Je commence à voir que beaucoup d’entre vous commencent à me poser la même question. Celui qui décidera de mon futur, c’est moi, personne d’autre. Si j’ai envie de jouer, je jouerai. Si je n’ai pas envie, je ne jouerai pas. C’est moi qui commande, point final ». Ça a le mérite d'être clair.

Antoine Griezmann est fixé pour son avenir

Actuellement prêté par le Barca, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid après un passage plus que difficile en Catalogne. Chez les Colchoneros, le Français a retrouvé le sourire et il devrait le garder puisque selon Sport, Antoine Griezmann va rester définitivement à l'Atlético. Le média catalan ajoute que le club rojiblanco va lever l'option d'achat du joueur, qui devait participer au minimum à 50% des matches de l'Atlético de Madrid où il était disponible. Griezmann a pris part à 66% des rencontres qu'il pouvait jouer, le club madrilène va donc débourser 40 M€ (sans compter les 10 M€ de bonus éventuels) pour racheter un joueur vendu 120 M€ en 2019.