Sénégal, Leicester : la belle revanche du revenant Nampalys Mendy

C'est l'une des très belles histoires de la CAN 2021, et peut-être même de cette saison 2021-2022 plus globalement. « C'est quelque chose de grandiose. On a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là et c'est fait ! On a marqué l'histoire de notre pays. » Par ces paroles, Nampalys Mendy (29 ans) se félicitait du sacre du Sénégal dimanche face à l'Égypte (0-0, 4-3 aux t.a.b.) en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce triomphe, le premier dans l'histoire des Lions de la Teranga, lie étroitement le Sénégal et le milieu de terrain de Leicester, sans qui Sadio Mané n'aurait peut-être pas remporté cette 33ème édition de la CAN.

Car oui, celui que l'on surnomme Papy Mendy fait partie des grands artisans de cette victoire historique sénégalaise. Et pourtant, difficile d'imaginer cela il y a encore quelques semaines. Celui qui compte désormais 13 capes avec le Sénégal n'a en effet disputé que 33 minutes avec les Foxes depuis le début de la saison, en 8e de finale de la League Cup contre Brighton (2-2, 4-2 aux t.a.b.) le 27 octobre dernier. La faute à une blessure à l'aine l'ayant éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, mais aussi aux choix de Brendan Rodgers, qui a préféré se passer de lui pendant toute la première partie de l'exercice 21-22.

Nampalys, l'autre Mendy indispensable du Sénégal

C'est donc en manque de rythme et avec peu de certitudes dans le jeu qu'Aliou Cissé a décidé de convoquer l'ancien joueur de l'OGC Nice, acheté 15,5 M€ par Leicester à l'été 2016, pour cette CAN 2021. Nampalys Mendy a d'ailleurs vu de loin sa sélection patiner lors des deux premières rencontres au Cameroun (1-0 contre le Zimbabwe, puis 0-0 face à la Guinée). Ce n'est qu'au troisième match du Sénégal (0-0 contre le Malawi) que Nampalys Mendy a intégré le XI, pour ne plus jamais en sortir et ne plus manquer une seule minute de la compétition.

Brillant dans l'entrejeu aux côtés d'Idrissa Gueye et de Cheikhou Kouyaté et affichant un niveau de forme à la limite de l'invraisemblable pour un joueur qui n'a presque pas joué cette saison, le natif de La Seyne-sur-Mer a surpris tout son monde. Et surtout conquis tout un peuple, tombé sous le charme de "la nouvelle sentinelle" du Sénégal. Sa technique a fait beaucoup de bien devant la défense, tout comme son volume de jeu a pesé dans le collectif des Lions de la Teranga. Le rythme effréné imposé à ses adversaires a laissé des séquelles à ceux qui ont croisé sa route.

Dans l'équipe type de la CAN 2021, Mendy pourrait revenir très fort en Angleterre

« Je connaissais très bien ma situation en club. C'est très compliqué, très difficile. Mentalement... je suis un passionné de football. Quand on me prive de ce que j'aime, c'est compliqué. J'ai toujours gardé ça en tête, cet objectif, je savais qu'il y avait la sélection et la CAN. J'ai eu le bonheur d'être sélectionné malgré ma situation. J'ai travaillé très dur durant la période où je ne jouais pas. Aujourd'hui, ça paye. Je suis ravi et j’espère que ça va continuer comme ça », confiait le principal intéressé le 31 janvier dernier, lors d'un jeu de questions/réponses avec des fans pour la Fédération sénégalaise de football. Et ce juste après un quart de finale face à la Guinée Équatoriale (3-1) qui lui aura valu le titre de "Man of the match".

Sans jamais flancher, Nampalys Mendy aura ainsi conservé une constance déconcertante tout au long du tournoi au Cameroun. Un fait qui n'a d'ailleurs pas échappé à la CAF. L'ancien protégé du Gym figure en effet dans l'équipe type de la CAN 2021, composant le milieu de terrain à trois avec Blati Touré (Burkina Faso) et Mohamed Elneny (Égypte). Une belle et juste récompense pour un homme à qui rien ne promettait tout cela il y a peu. Désormais, l'ex-international Espoirs français aura à cœur de regagner sa place à Leicester, qui l'a inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour la deuxième partie de saison en Premier League. Papy Mendy s'apprête en tout cas à revenir au King Power Stadium avec des arguments de poids qui pourraient bien faire pencher la balance en sa faveur.