Ligue 2 : Auxerre et Ajaccio assurent, Nancy coule encore

Le multiplex de la 27e journée de Ligue 2 s'est déroulé ce samedi soir avec la course pour les places de barragistes et la lutte pour le maintien à suivre. Dans le haut de tableau, la logique a été respectée avec les victoires de l'AJ Auxerre à Rodez et de Sochaux sur la pelouse de Guingamp. Ajaccio a aussi fait le travail face à Niort.

La suite après cette publicité

Dans la deuxième partie du classement, on peut également noter la bonne opération du Grenoble Foot face à un concurrent direct au maintien, Nancy. Enfin, Bastia et Valenciennes se contentent du match nul, leur permettant de gagner une place chacun au classement de la L2.

Les résultats complets du multiplex :

Bastia 1-1 Valenciennes : A. Abeid (csc, 20e) / Bonnet (11e)

Dijon 1-0 Caen : Le Bihan (37e)

Nancy 0-1 Grenoble : Tell (59e)

Niort 0-1 Ajaccio : Krasso (86e)

Pau 2-1 Amiens : El Melali (79e), Essende (84e) ; Pavlovic (9e)

Quevilly-Rouen 0-2 Le Havre : Abline (16e), Cornette (66e)

Rodez 1-3 Auxerre : Boissier (76e) / Hein (6e, 52e), Arcus (56e)

Sochaux 1-0 Guingamp : Virginius (68e)