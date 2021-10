Serie A : l'AC Milan résiste à l'Atalanta et double l'Inter

C'est un grand coup que l'AC Milan a frappé en clôture de la 7e journée de Serie A. En déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, les Rossoneri se sont imposés 3 buts à 2. Après 28 secondes de jeu, Théo Hernandez a servi Davide Calabria, qui a trompé Juan Musso (0-1, 1'). La Dea a ensuite perdu Matteo Pessina, touché à la cuisse et sorti sur civière (24e). Avant la pause, Sandro Tonali a porté le score à 2-0 (43'). Et au retour des vestiaires, la donne n'a pas changé.

Tout juste appelé par Didier Deschamps, Théo Hernandez s'est fendu d'une deuxième passe décisive pour Rafael Leão (0-3, 78'). L'ancien Lillois a signé son troisième but de la saison. Tout comme Duvan Zapata, qui a réduit l'écart au score sur penalty, suite à une main dans sa surface de Junior Messias (1-3, 86e). Les troupes de Gian Piero Gasperini ont fait trembler les Milanais jusqu'au bout, puisque Mario Pasalic a profité d'un service de Duvan Zapata pour inscrire le but du 3-2 dans les arrêts de jeu (90'+4). Mais ce ne fut pas suffisant pour les locaux. Belle opération pour le Milan, deuxième du classement, deux points derrière Naples et deux unités devant l'Inter. L'Atalanta stagne à la 8e place, déjà reléguée à dix points de la tête.

Le classement de Serie A