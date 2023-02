Ligue Europa Conférence, Fiorentina : l’échec d’Arthur Cabral, successeur attitré de Dušan Vlahović

Voilà plus d’un an que l’attaquant brésilien, Arthur Cabral (24 ans) a quitté le FC Bâle en Suisse pour poser ses bagages dans la belle ville de Florence afin d’y porter la mythique tunique violette de la Fiorentina. En déboursant plus de 15 millions d’euros, une somme assez conséquente à l’échelle de la Serie A pour un mercato d’hiver, l’objectif de la direction italo-américaine de la Viola était pourtant clair : remplacer le buteur serbe Dušan Vlahović, alors parti pour l’ennemi juré de la Juventus quelques semaines plus tôt, et le geste d’offrir au Brésilien le numéro 9 laissé vacant par le Serbe, portait un sacré symbole dans l’esprit de la Viola.

Mais 365 jours plus tard, le rêve a été rattrapé par une triste réalité sportive. L’attaquant de 24 ans n’arrive pas à s’acclimater au jeu prôné par l’entraîneur italien Vincenzo Italiano. Ses statistiques sont plutôt alarmantes, et son utilisation ne cesse de diminuer. Sans oublier les quelques pépins physiques qu’il a rencontré ces derniers mois. D’ailleurs, lors du dernier mercato d’hiver, deux clubs italiens - l’Udinese et la Cremonese, ont sondé la Fiorentina pour une vente d’Arthur Cabral. Pire encore, Daniele Pradè, directeur sportif des Toscans, se serait activement renseigné pour trouver un renfort offensif au cours du mois de janvier dernier : Andrea Belotti (Roma), Duvan Zapata (Atalanta), Federico Bonazzoli (Salernitana) et Andrea Petagna (Monza). De purs attaquants de pointe pour seconder un Luka Jović en belle forme. Symbole que Cabral ne rentre plus dans les plans de la Fio.

Un remplaçant devenu anecdotique

«Le coach a dit que si j’avais marqué en seconde période j’aurais mérité une note de 10. Je le pense aussi, je vais sûrement revoir ces actions toute la semaine. Mais vers la fin de l’année, j’avais joué de bons matchs. Nous avons bien commencé, y compris moi-même qui ai fait un bon match et marqué. Mais nous devons toujours nous améliorer. J’aurais pu marquer un but supplémentaire ou une passe décisive … Nous devons nous améliorer, quand nous avons tant d’occasions, nous devons marquer plus pour gagner ces matchs», avait déclaré Cabral après une rencontre face à Monza lors de la reprise du championnat en janvier. L’irrégularité, le manque de réalisme et l’inefficacité du Brésilien commence à faire grincer des dents.

Sur les 20 rencontres de championnat italien où son nom était inscrit sur la feuille de match, Arthur Cabral n’a été titulaire qu’à six reprises. Une bien faible utilisation qui a en plus été compliquée par une blessure à l’ischio-jambier de la cuisse gauche, l’éloignant des pelouses pendant presque un mois. Avec l’arrivée de Josip Brekalo durant la dernière fenêtre de transferts, la confirmation de Luka Jovic en pointe, le retour dans la rotation de Christian Kouamé ou encore le développement des ailiers Jonathan Ikoné et Nicolás González, il ne reste plus énormément de place pour Arthur Cabral dans la hiérarchie offensive, qui plus est avec des statistiques si inquiétantes (5 buts en 31 matchs de Serie A, à cheval sur deux saisons).

Les chiffres le confirment. Dušan Vlahović était imparable en terme d’impact et de statistiques. Sa production est aujourd’hui difficilement comparable et ce n’est pas aider Arhtur Cabral de le comparer, car les chiffres du Serbe sont aussi ceux d’un garçon en début de carrière. Dire que tous ses héritiers n’ont pas encore réussi à atteindre le double des chiffres, même en additionnant toutes les compétitions disputées, en dit long sur le brouillard offensif que traverse la Viola :

Dušan Vlahović - 108 matchs, 49 buts

Christian Kouamé - 67 matchs, 6 buts

Arthur Cabral - 37 matchs, 7 buts

Luka Jovic - 25 matchs, 7 buts

Krzysztof Piatek - 18 matchs, 6 buts

Aleksandr Kokorin - 11 matchs, 0 buts

Seule lueur d’espoir cette saison pour Cabral : la Ligue Europa Conférence semble lui réussir avec sept apparitions et deux buts. Vincenzo Italiano lui fait confiance dans cette compétition et il sera important pour le Brésilien d’utiliser chaque opportunité offerte pour voir sa cote, ainsi que sa confiance, à nouveau booster. Surtout que la Viola est encore en lice en Coppa également, où elle affrontera la Cremonese en demi-finale. L’entraîneur italien aura besoin de faire tourner pour miser sur ces deux coupes puisque sa Fiorentina est plutôt mal en point en championnat avec une triste 14ème position. Voilà peut-être une situation pour qu’Arthur Cabral, auteur d’un faux départ en Toscane, puisse se relancer.