Une polémique éclate avec 7 joueurs après le départ de Xabi Alonso du Real Madrid

Ce lundi, la planète foot s’est arrêtée aux alentours de 18h. Quelques heures après la défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, Xabi Alonso a été remercié par le club merengue. Une surprise générale qui a même été appuyée par l’annonce, une poignée de minutes après, de la prise en charge d’Alvaro Arbeloa du groupe professionnel. Dès lors, la presse internationale est en ébullition après cette annonce choc. Malgré quelques mauvaises surprises sportives depuis le début de son mandat cet été, on pouvait s’attendre à la patience du Real vis-à-vis de Xabi Alonso.

Ainsi, les médias espagnols nous ont éclairé sur ce départ XXL. Las de toutes ses déconvenues sportives à la tête de la Maison Blanche, Alonso a rencontré ses dirigeants et a exprimé son incapacité à travailler dans ces conditions. Sur le même diapason, sa direction a fait part de ses doutes et la décision a été prise de mettre fin à la collaboration sans que l’ancien milieu de terrain ne le sache vraiment. Ayant certaines tensions avec plusieurs joueurs dans le vestiaire, le coach de 44 ans a pourtant été salué par la plupart de son groupe.

Sept joueurs, dont des cadres, n’ont toujours pas dit adieu à Xabi Alonso

Mais voilà, ce mardi, la presse espagnole nous apprend que certains joueurs ont "oublié" de dire adieu à leur ancien entraîneur. Un chiffre assez important car sept joueurs n’ont encore rien dit suite à l’éviction de leur ancien entraîneur. Une situation qui interroge en Espagne puisque certains de ses sept joueurs sont considérés comme des joueurs importants du système madrilène. Ainsi, Marca affirme que Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Brahim Diaz (à la CAN), Jude Bellingham, Ferland Mendy et Vinicius Junior n’ont toujours pas réagi sur les réseaux sociaux.

Endrick, actuellement en prêt à Lyon et qui n’avait joué que quelques minutes avec Alonso, n’a également pas réagi. Et même si la situation n’inquiète pas pour certains joueurs, les médias espagnols se demandent en chœur si Vinicius, qui attendait le départ de Xabi Alonso pour envisager son avenir à Madrid, écrira un petit message pour celui avec qui les relations étaient si complexes. Même le message sobre de Dani Carvajal ("Merci pour tout, boss") interroge tant il dénote avec la profondeur des textes de ses coéquipiers. En attendant, les Merengues vont vite devoir se remobiliser pour sauver la situation sous Alvaro Arbeloa, attendu comme le nouveau Zidane en Espagne.