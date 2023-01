L’OM s’est mis d’accord avec Manchester City pour Ivan Ilić

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, la presse italienne annonçait que l’Olympique de Marseille était proche d’enrôler un nouveau milieu de terrain. Nous avions, en effet, confirmé que le club phocéen était entré dans la négociation entre le Hellas Vérone et le Torino, également désireux de se l’offrir, pour s’offrir le milieu de terrain serbe Ivan Ilić. Et les choses avancent bien pour Pablo Longoria et son staff.

Sky Sports Italia révèle que l’OM s’est mis d’accord et a eu le feu vert de Manchester City pour s’offrir le milieu de terrain. Vendu à l’Hellas Verone à l’été 2021 par Manchester City, les Skyblues avaient une clause leur permettant de passer devant tout le monde dans les négociations. Au cas où Pep Guardiola décidait de le faire venir. Mais le club anglais n’a donc pas freiné l’OM, qui devance un peu plus le Torino pour s’offrir Ilić.

À lire

JT Foot Mercato : l’OL prend feu sur le mercato !