AC Milan : Eric Bailly devrait rester à Manchester United

Très apprécié en Lombardie, Eric Bailly (27 ans) était l'une des priorités hivernales de l'AC Milan et ce, malgré le statut extra-communautaire du joueur. Mais l'international ivoirien, qui a manqué un penalty décisif face à l'Egypte à la CAN et précipité les Elephants hors de la compétition, devrait rester en Angleterre cet hiver.

La suite après cette publicité

L'ancien de Villarreal préfère rester à Manchester United jusqu'à la fin de saison, où il dispose d'une très confortable salaire jusqu'en juin 2024, sauf si offre mirobolante qui arriverait sur le bureau des dirigeants mancuniens d'ici lundi soir. Reste que Milan, qui avait entamé des discussions avec l'entourage du joueur, va continuer à suivre les performances du défenseur central ivoirien et à déjà prévu de revenir à l'assaut dès l'été prochain.