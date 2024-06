L’ambitieuse formule du Barça pour s’offrir Nico Williams

Nico Williams n’en finit plus de séduire les observateurs européens. Déjà étourdissant avec l’Athletic cette saison, l’ailier est en train de régaler durant cet Euro. Titulaire sur le côté gauche de l’attaque espagnole, le joueur de 21 donne le tournis à ses adversaires. Giovanni Di Lorenzo a encore un tour de rein après la rencontre de jeudi dernier où Williams est à l’origine du seul but du match. Il s’agit d’une confirmation en réalité. Le natif de Pampelune est dans les petits papiers des plus grands clubs européens ces derniers mois. Sa saison en Liga (5 buts et 14 passes décisives en 31 matchs) l’a fait passer dans une autre dimension. Chelsea mais surtout le FC Barcelone ont coché son nom pour se renforcer cet été. Les Blaugranas cherchent un joueur de côté, plutôt à gauche, pouvant être le pendant de Lamine Yamal.

Cela tombe bien, les deux ailiers s’apprécient, eux qui font les beaux jours de la Roja en Allemagne. «Je viens de signer un nouveau contrat à l’Athletic il y a quelques semaines, je m’y sens très bien. Je suis très heureux à l’Athletic. C’est très étrange de recevoir des questions sur mon avenir», a expliqué le jeune élément il y a quelques jours. Sauf que dans ce nouveau contrat, une clause libératoire de 58 M€ peut rapidement lui faire changer d’air. Une somme qu’il faut débourser en une seule fois mais c’est déjà trop pour les Catalans. Ces derniers vont proposer une offre plus élevée mais aussi plus étalée pour permettre de la financer. D’après Sport, la première proposition de 40 M€ en deux versements (20 M€ à chaque fois), plus Inigo Martinez (ancien de l’Athletic) ne suffira pas. Il faut aller plus loin avec une nouvelle formule encore plus poussée. Pour éviter de payer la clause, le Barça va formuler une offre de 55 M€ payables en deux fois (30+25), assortie à 10 M€ de variables, et Inigo Martinez (33 ans, estimé à 5 M€ par Transfermarkt). Avec cette proposition pouvant atteindre 65 M€, elle dépasse le montant de la clause libératoire. En cas de refus, il faudra se résoudre à verser ce fameux montant de 58 M€ que les Catalans veulent éviter à tout prix.