Tottenham-OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le grand retour de la Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille ! Après une saison passée à naviguer entre la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, le club entraîné par Igor Tudor retrouve la plus prestigieuse des compétitions continentales. Et quoi de mieux que de débuter par un sacré choc ? Ce soir, les Phocéens se déplacent à Londres pour y affronter le Tottenham d’Antonio Conte.

Un match pour lequel Tudor aura un absent de taille : Alexis Sanchez. Auteur de 3 buts en 5 matches de Ligue 1, le Chilien est suspendu pour cette rencontre. À noter que Cédric Bakambu et Bamba Dieng ne seront pas là non plus puisqu’ils n’ont pas été inscrits par l’OM. Pour le reste, Tudor devrait faire du classique avec un 3-5-2. Pau Lopez dans les cages avec, devant lui, une défense à trois composée de Chancel Mbemba, Éric Bailly et Sead Kolasinac.

Un 3-4-3 contre un 3-5-2

Sur les côtés, Jonathan Clauss et Nuno Tavares seront les deux pistons chargés de dynamiter la défense londonienne. Dans le coeur du jeu, on retrouvera sans doute la paire d’ex-Nantais Valentin Rongier-Jordan Veretout. Un cran plus haut, Matteo Guendouzi et Gerson seront chargés d’assister Luis Suarez. En face, Antonio Conte promet du lourd malgré les absences de Gil et de Lucas Moura, tous les deux blessés.

Les Spurs seront articulés en 3-4-3 avec Hugo Lloris dans les buts. La défense à trois sera composée de Cristian Romero, Éric Dier et Ben Davies. Au milieu, Emerson, Pierre-Emile Höjbjerg, Rodrigo Bentancur et Ivan Perisic seront en soutien du trio offensif Dejan Kulusevski, Son Heung-min, Harry Kane.

Pour ce premier match de l'OM contre Tottenham en Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur une victoire marseillaise pour tenter de remporter 1 290€ (cote à 6,45). (cotes soumises à variation)