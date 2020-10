Le Real Madrid prête Borja Mayoral à la Roma

Formé au Real Madrid, Borja Mayoral a intégré l’équipe première de la Casa Blanca au cours de l’été 2016. Depuis ce jour, il ne s’y est jamais imposé. En attestent ses multiples prêts à Wolfsbourg, ou encore Levante, club où il est automatiquement prêté ces dernières saisons. Alors que la presse espagnole annonçait début septembre que Zinedine Zidane comptait sur lui cette saison, le joueur étant entré en jeu lors des deux dernières rencontres disputées par le Real Madrid, l'attaquant de 23 ans quitte finalement la capitale espagnole.

Il est prêté deux ans à la Roma, par l'entité espagnole. «L'AS Roma a le plaisir d'annoncer la signature de Borja Mayoral. L'attaquant arrive du Real Madrid à titre provisoire, jusqu'au 30 juin 2022, pour une contrepartie de 2 millions d'euros. L'accord prévoit une option pour l'acquisition définitive du joueur, qui peut être exercée lors de la première saison, contre une contrepartie de 15 millions d'euros, ou lors de la deuxième saison, contre une contrepartie de 20 millions d'euros. Un contrat a été signé avec le joueur qui, en cas d'exercice de l'option d'achat pur et simple, sera valable jusqu'au 30 juin 2025», communique la Roma.

✅ DONE DEAL 💪 Borja Mayoral is officially an #ASRoma player! 🇪🇸 pic.twitter.com/u1HQZaeCEQ