PSG : le clan Messi commence sérieusement à douter de Mauricio Pochettino

Premier de Ligue 1 avec onze points d'avance sur son dauphin, le Stade Rennais, et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions grâce à sa deuxième place dans la poule A, le Paris Saint-Germain remplit clairement ses objectifs en cette première partie de saison. Mais tout n'est pas parfait loin de là, dans la capitale, et le jeu proposé par les Parisiens inquiète de plus en plus. Après un nul insipide mercredi soir contre l'OGC Nice (0-0), l'équipe de Mauricio Pochettino a dû batailler samedi soir à Bollaert pour arracher un point quasi inespéré contre le RC Lens (1-1, 17e journée).

Déjà en octobre dernier, le fond de jeu du PSG, et ce que tout le monde voyait sur les pelouses, ne faisait pas vraiment l'unanimité auprès des amateurs de ballon rond, et le directeur sportif Leonardo avait rapidement poussé un coup de gueule à ce sujet après la victoire face au LOSC au Parc des Princes. Mais les critiques sur le jeu parisien continue, Kylian Mbappé et ses partenaires n'arrivant pas à offrir quelque chose de séduisant et cohérent. Les chantiers sont donc nombreux pour Mauricio Pochettino, qui doit notamment trancher sur les positions de ses stars devant.

Pochettino, des choix tactiques qui interrogent

Concernant Lionel Messi, le technicien argentin l'utilise un peu partout aux avant-postes, souvent à droite mais parfois plus dans l'axe... Et du côté de l'entourage de l'ancien Barcelonais, on commence à s'interroger. Comme l'explique le quotidien L'Equipe dans ses colonnes ce lundi, le clan Lionel Messi commencerait à avoir quelques doutes concernant les qualités tactiques du coach âgé de 49 ans, qui ne semble donc pas vraiment réussir à instaurer de bonnes choses.

Le journal sportif ajoute que c'est le plan de jeu un peu trop dur qui interroge essentiellement les proches du nouveau numéro 30 parisien... Le temps passe donc et Mauricio Pochettino a toujours du mal à imposer sa patte. Avant les fêtes de fin d'année et la trêve hivernale, il reste quatre matches à ce dernier pour tenter d'inverser la tendance et envoyer un bon message depuis la pelouse. Et peut-être faire changer d'avis l'entourage de Lionel Messi.