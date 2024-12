Amicaux (F) : une France rigoureuse s’impose contre le Nigeria

Ce vendredi, l’équipe de France féminine affrontait le Nigeria pour une rencontre amicale qui permettait aux Bleues de faire une répétition générale avant d’autres échéances plus importantes. En montrant une belle maîtrise, l’équipe de Laurent Bonadei l’a emporté (2-1).

Alors qu’Eugénie Le Sommer a ouvert le score et inscrit son 94e but avec la France (29e), Amel Majri a signé son retour avec les Bleues en doublant la mise quelques minutes plus tard (2-0, 37e). En fin de première rencontre, Iseoma Onumonu a réduit la marque (2-1, 45+1e). Pour autant, cela n’a rien changé car, en seconde période, la France a tenu le score logiquement.