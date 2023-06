Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal s’impose en Islande grâce à Cristiano Ronaldo, la Belgique facile face à l’Estonie, la Moldavie renverse la Pologne

Dernière soirée des éliminatoires de l’Euro 2024 avec la fin de la quatrième journée avant une fin de saison et des vacances bien méritées. Un nouveau multiplex était de mise pour cette occasion. Et plusieurs rencontres offraient des beaux duels à distance entre certaines sélections pour se hisser en tête de leur groupe respectif à l’image des affiches entre l’Islande et le Portugal mais aussi le Liechtenstein et la Slovaquie dans le groupe J. Dans le premier match, les joueurs de Roberto Martinez entamaient la rencontre pied au plancher après que Cristiano Ronaldo ait reçu un certificat du Guinness World Records pour honorer sa 200e sélection avec la Seleção das Quinas. Les Portugais se procuraient notamment de nombreuses situations chaudes par l’intermédiaire de Pepe et de leur capitaine mais les Islandais terminaient bien la première période en faisant passer un frisson sur le banc adverse.

Au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo sautait plus haut que tout le monde et restait en suspension pour placer un coup de tête. Malheureusement pour le joueur d’Al Nassr, le cuir passait à quelques centimètres seulement de la barre transversale du portier islandais. L’attaquant portugais continuait de se démener en attaque pour trouver la faille mais il manquait de justesse dans le dernier geste pour ouvrir le score. Avec sa débauche d’énergie habituelle, le natif de Funchal ne s’arrêtait pas pour autant de faire des différences et il fallait attendre la dernière minute pour voir le tableau d’affichage évoluer sous les coups de boutoir du joueur de 38 ans. Alors que Willum Willumsson était exclu à la suite d’un tacle trop appuyé dans les pieds de Gonçalo Inacio, le capitaine du Portugal profitait de cette supériorité numérique pour se démarquer et placer une tête imparable malgré l’intervention du VAR (0-1).

La Belgique s’impose, la Pologne déçoit

Dans les autres rencontres importantes, la Belgique se déplaçait en Estonie avec l’ambition de venir mettre la pression sur l’Autriche, en cas de mauvais résultat de sa part, en tête du groupe F. Les Diables Rouges prenaient tout de suite le contrôle du match mais comme les Portugais, les Belges manquaient d’un tout petit peu de réussite pour ouvrir le score. Finalement, Romelu Lukaku se montrait le plus prompt pour trouver le chemin des filets. Le capitaine de la sélection belge, en l’absence de Kevin de Bruyne, réalisait un superbe geste acrobatique et trompait le portier estonien. Dans la foulée, l’attaquant de l’Inter faisait une nouvelle fois trembler les filets adverses en ajustant Karl Hein d’une frappe limpide. En toute fin de partie, Johan Bakayoko venait parachever la victoire des siens après avoir contrôlé puis décoché un tir imparable. Une victoire nette et sans bavure pour les protégés de Domenico Tedesco (0-3).

Dans le même groupe, l’Autriche devait attendre les toutes dernières minutes pour s’imposer face à la Suède grâce au doublé de Christoph Baumgartner (2-0). Les Autrichiens conservent donc la tête du groupe F. Enfin, la Pologne se déplaçait en Moldavie avec l’espoir de se relancer au sein du groupe E. Malgré un superbe début de match avec les deux réalisations signées Arkadiusz Milik, tout proche d’un transfert définitif à la Juventus, et Robert Lewandowski en première période, les Polonais perdaient le contrôle de la rencontre et se faisaient surprendre par une valeureuse sélection moldave. Ion Nicolaescu sonnait d’abord la révolte en inscrivant un doublé puis Valdislav Babohlo venait complètement renverser une situation bien mal embarquée (3-2). Pour les autres affiches de cette dernière soirée des éliminatoires de l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne pour rappel, retrouvez tous les autres résultats ci-dessous.

Les résultats complet du multiplex

Ecosse 2-0 Géorgie : Mcgregor (6e), McTominay (47e)

Norvège 3-1 Chypre : Solbakken (12e), Haaland (56e s.p. et 60e) / Kastanos (90e+3)

Moldavie 3-2 Pologne : Nicolaescu (48e et 79e), Babohlo (85e) / Milik (12e), Lewandowski (34e)

Iles Féroé 1-3 Albanie : Faero (45e+1) / Bajrami (20e), Asllani (51e), Muci (90e+1)

Estonie 0-3 Belgique : Lukaku (37e et 40e), Bakayoko (90e)

Autriche 2-0 Suède : Baumgartner (81e et 89e)

Hongrie 2-0 Lituanie : Varga (32e), Sallai (83e)

Bulgarie 1-0 Serbie : Despodov (47e)

Islande 0-1 Portugal : Cristiano Ronaldo (89e)

Liechtenstein 0-1 Slovaquie : Vavro (45e+1)

Bosnie 0-2 Luxembourg : Borges Sanches (4e), Sinani (74e)