OM : Marcelino démonte les rumeurs sur le duo Sanchez-Aubameyang

L’été dernier, Alexis Sanchez décidait de ne pas prolonger à l’OM pour retourner, libre, du côté de l’Inter Milan. Une grosse déception pour les supporters marseillais qui souhaitaient conserver le buteur chilien très bon sur sa seule saison olympienne. Surtout, avec l’arrivée d’Aubameyang qui marche sur l’eau cette saison, l’OM espérait avoir un duo offensif XXL. Mais récemment, RMC révélait que Marcelino avait refusé d’associer les deux joueurs malgré la volonté de la direction marseillaise.

La suite après cette publicité

Une information qui n’a pas manqué de remettre Marcelino dans la tourmente alors que son Villarreal affronte l’OM en Ligue Europa. Ce mercredi, en conférence de presse, le technicien espagnol a été interrogé sur cette information et sa réponse à de quoi intriguer. «Est-ce que j’ai refusé le duo Aubameyang/Sanchez à l’OM ? Euh… Je ne m’en souviens pas», a-t-il lancé froidement avant d’en dire plus. «Quand on était là-bas, on a essayé de faire la meilleure équipe possible selon les possibilités économiques du club. Je crois que les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino, mais celles du club. Marcelino a donné son avis. Il me semble que les supporters peuvent apprécier ces recrues, malgré le début négatif. Toutes ces recrues montrent leur haut niveau. Mais ce ne sont pas des recrues de Marcelino». De quoi alimenter les théories concernant des sons de cloche différents sur le dossier Alexis Sanchez à l’OM…