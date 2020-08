Newcastle relance l'Arabie Saoudite pour un rachat

Cet été, de nombreux projets de vente de clubs ont vu le jour. Celui de l'OM est un dossier aux multiples rebondissements, celui de Newcastle aussi. Le club anglais était courtisé par des investisseurs saoudiens, mais ces derniers ont abandonné l'idée. Pourtant, les Saoudiens chercheraient à revenir dans la course.

Et les discussions seraient d'ailleurs en train de reprendre entre Mike Ashley, l'actuel propriétaire, et le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. C'est en tout cas ce que révèle Sky Sports. Le média anglais assure que les deux parties restent en contact afin de tenter de trouver une solution et un accord pour un rachat.