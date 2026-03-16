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Officiel Ligue des Champions

Real Madrid : le groupe contre Manchester City avec Mbappé et Bellingham

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
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Le Real Madrid a remporté la bataille, mais pas encore la guerre. Large vainqueur 3-0 au match aller au Bernabéu, les hommes de Álvaro Arbeloa se déplacent ce mardi à l’Etihad Stadium pour affronter Manchester City en Ligue des Champions. Le groupe merengue bénéficie de retours importants : Mbappé et Bellingham sont de retour, tout comme Alaba et Carreras, des renforts de poids pour ce rendez-vous décisif.

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Real Madrid C.F. 🇫🇷
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En revanche, plusieurs joueurs restent absents : Asencio, Mendy, Militão, Rodrygo et Ceballos ne seront pas du voyage. Avec trois unités d’avance au score cumulé, le Real Madrid arrive en forme et mieux armé qu’au match aller, prêt à consolider son avantage et à franchir un nouveau cap vers les quarts de finale.

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