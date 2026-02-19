La statistique dingue établie par le FC Barcelone

Un cauchemar hante le FC Barcelone depuis l’arrivée de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone. En effet, les Catalans semblent développer une étrange affinité avec les poteaux adverses depuis que le technicien allemand a pris place sur le banc espagnol. Une statistique évoque parfaitement cette situation lors de cet exercice 2025-26, puisque le Barça a envoyé 32 ballons sur les montants, dont 71 depuis la nomination de l’entraîneur de 60 ans. Rien qu’en 2026, l’écurie les a déjà touchés 15 fois, que ce soit avec Lamine Yamal, Raphinha, Marc Casado ou encore Fermin Lopez en Liga comme en Coupe du Roi. Au total, en championnat, la formation catalane affiche 25 tirs sur le poteau en 24 journées, soit plus d’un par rencontre, ce qui reste énigmatique tant le chiffre est impressionnant.

Par ailleurs, cette statistique irréaliste fait du Barça l’équipe européenne la plus douée. Quatre joueurs catalans figurent dans le top 10 des footballeurs qui frappent le plus sur les poteaux toutes compétitions confondues : Ferran Torres (6) tout comme Harry Kane, puis Raphinha, Olmo, Rashford et Yamal sont à quatre. À présent, la troupe de Flick est deuxième de Liga et pourrait être éliminée par l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (4-0 au match aller), mais si chacun de ces tirs s’était transformé en but, le total aurait pu être augmenté de 32 réalisations supplémentaires. En analysant dans le détail son rendement, l’équipe espagnole est d’ailleurs celle avec le plus de xG dans le top 5 européen, avec une moyenne de 2,46, ce qui notifie une énième fois sa force offensive.