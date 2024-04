Bayern : Bryan Zaragoza clôt le débat sur son avenir

Bryan Zaragoza prend son mal en patience. Débauché à Grenade en décembre dernier par le Bayern Munich, l’ailier espagnol était arrivé dans l’urgence en Bavière pour renforcer une attaque munichoise diminuée à l’époque par les blessures de Kingsley Coman et Serge Gnabry. Mais force est de constater que le joueur de 22 ans n’a pas eu les débuts escomptés avec le champion d’Allemagne en titre. Se contentant de quelques bouts de matchs, le natif de Malaga est apparu qu’à trois reprises toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Dès lors, de nombreuses rumeurs ont commencé à émerger à son égard, notamment sur sa relation jugée quasi-inexistante avec Thomas Tuchel par la presse allemande.

À l’heure où son avenir à Munich est grandement remis en cause, Bryan Zaragoza a accepté de faire le point sur sa situation lors d’un entretien accordé à AS. «C’est vrai que c’était un peu difficile au début, mais je me sens bien maintenant, je me suis adapté dans l’équipe et maintenant, petit à petit, j’ai eu des opportunités», a reconnu l’Espagnol avant de mettre un point d’honneur aux spéculations autour de sa mauvaise relation avec son entraîneur. «Non, non, non. Je me vois au Bayern la saison prochaine, c’est pourquoi j’ai signé pour cinq ans et demi. Il y a eu beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies, mais je ne suis pas au courant de ce qui sort dans la presse, je suis conscient que je dois encore travailler, apprendre la langue et m’adapter le plus rapidement possible à cette grande équipe», a-t-il conclu.