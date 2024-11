Manchester City : Pep Guardiola explique sa prolongation

C’est la fin d’un long suspense qui aura tenu le monde du football en haleine. Présent au club depuis 2016 mais jusque-là en fin de contrat en juin prochain, Pep Guardiola a décidé de prolonger l’aventure de deux saisons supplémentaires du côté de Manchester City. Le club anglais a communiqué la nouvelle dans la soirée, s’assurant la présence de son technicien jusqu’en 2027 (ou 2026 si sa seconde année est en option ou non). Dans le communiqué adressé à la presse, le Catalan a expliqué ce choix, alors que les rumeurs l’annonçaient plutôt partant en fin de saison. «Manchester City signifie beaucoup pour moi. C’est ma neuvième saison ici, nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. J’ai un sentiment très particulier pour ce club de football», entame l’entraîneur de 53 ans.

La suite après cette publicité

«C’est pourquoi je suis si heureux de rester encore deux saisons supplémentaires. Merci à tous ceux qui continuent de me faire confiance et de me soutenir : le propriétaire, le président Khaldoon (Al Mubarak), Ferran (Soriano, le directeur exécutif du City Football Group), Txiki (Begiristain, directeur du football), les joueurs et bien sûr les fans… tous ceux qui sont liés à Manchester City. Cela a toujours été un honneur, un plaisir et un privilège d’être ici. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j’ai tout ce dont un manager peut souhaiter, et j’apprécie énormément cela. J’espère que nous pourrons désormais ajouter d’autres trophées à ceux que nous avons déjà remportés. Ce sera mon objectif», ambitionne Guardiola, qui a d’autres dossiers sur le feu.