Angers : Enzo Ebosse à un pas de l'Udinese

Comme révélé par Le Courrier de l'Ouest un peu plus tôt dans la journée et confirmé par L'Equipe, Enzo Ebosse (23 ans) est tout proche de quitter le SCO d'Angers. Sous réserve de derniers détails, le défenseur de 23 ans devrait, en effet, s'engager avec l'Udinese dans les prochaines heures.

La dernière offre, dont le montant n'a pas filtré, a été acceptée par le SCO, qui réclamait entre 3 et 4 millions d'euros (plus bonus) pour céder son défenseur. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Ebosse sortait quant à lui d'une saison plutôt convaincante (28 matches toutes compétitions confondues) et devrait signer un contrat d'une durée de cinq ans en faveur de la formation italienne.