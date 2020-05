La Penya Barça Lyon, plus qu’un club de supporters !

Avec ses nombreux titres en Liga mais aussi en Coupe d’Europe, le FC Barcelone est l’un des clubs les plus prestigieux de la planète football et l’un des plus suivis. Il existe 1247 clubs de supporters officiels, plus de 1000 en Espagne et 134 dans d'autres pays. Parmi ceux-ci figurent des Penyes (des groupes de personnes partageant la même passion, ici le Barça) dont 9 officielles hors Perpignan et sa région. Nicolas est le président de La Penya Barça Lyon et nous explique la raison de sa passion pour son club de cœur. « L'idée m'est venue quand j'étais étudiant. Je voulais être actif dans le supportérisme et pas seulement être assis devant la TV. J'ai alors rencontré des supporters dans la ville et on a formé le fan club. »

Ce vrai fan du club catalan nous explique le rôle social et humanitaire de sa penya qui compte 250 membres, ce qui en fait la plus grande et la plus active de France. « Nous sommes engagés depuis longtemps, car la devise du Club est "Mes Que Un Club" Plus qu'un Club. Donc nous ne regardons pas que des matchs de football mais nous agissons pour les gens qui en ont besoin. Nous avons donc fait une donation pour la 1ere fois à UNICEF France en 2019. Durant plusieurs années, nous avons invité des jeunes malades à vivre leur rêve, voir un match du Camp Nou et prendre une photo avec les joueurs du Barça sur la pelouse, avec l'association lyonnaise l'Orchidée. Cette année, suite à la pandémie de Covid-19, nous vendons des objets de la collection de notre Président. Les sommes récoltées seront reversées aux Hospices Civile de Lyon. Puis nous continuerons avec eux pour donner chaque année un maillot du Barça à un enfant hospitalisé. » La penya, qui compte comme parrain un ancien joueur du FC Barcelone en la personne de Ludovic Giuly, a des contacts très réguliers avec le club et communique régulièrement avec eux via les réseaux sociaux et emails pour partager leur action. Une belle manière de prouver qu'associer bonne action et supporterisme, c'est possible !