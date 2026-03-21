Premier League
Liverpool : nouvelles rassurantes pour Hugo Ekitike
1 min.
@Maxppp
Sorti sur blessure, ce samedi, face à Brighton, Hugo Ekitike, aperçu en pleurs, semblait touché moralement. Il faut dire que l’ancien Rémois s’apprête à vivre des échéances importantes avec les Reds (quarts de finale de Ligue des Champions contre le PSG) mais aussi chez les Bleus avec une Coupe du Monde en ligne de mire.
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Santi Aouna @Santi_J_FM – 14:50
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❗️Plus de peur que de mal pour Hugo Ekitike
💥 Victime d’une grosse béquille à la cuisse
⏳ En attente d’examens complémentaires
@footmercato
❗️Plus de peur que de mal pour Hugo Ekitike
💥 Victime d’une grosse béquille à la cuisse
⏳ En attente d’examens complémentaires
@footmercato
Oui mais voilà, selon nos dernières informations, l’attaquant liverpuldien peut souffler. Victime d’une grosse béquille à la cuisse, Ekitike devrait rapidement pouvoir retrouver les terrains. Il faudra toutefois passer des examens complémentaires dans les heures à venir. Plus de peur que de mal…
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