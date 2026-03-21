Liverpool : nouvelles rassurantes pour Hugo Ekitike

Sorti sur blessure, ce samedi, face à Brighton, Hugo Ekitike, aperçu en pleurs, semblait touché moralement. Il faut dire que l’ancien Rémois s’apprête à vivre des échéances importantes avec les Reds (quarts de finale de Ligue des Champions contre le PSG) mais aussi chez les Bleus avec une Coupe du Monde en ligne de mire.

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Oui mais voilà, selon nos dernières informations, l’attaquant liverpuldien peut souffler. Victime d’une grosse béquille à la cuisse, Ekitike devrait rapidement pouvoir retrouver les terrains. Il faudra toutefois passer des examens complémentaires dans les heures à venir. Plus de peur que de mal…