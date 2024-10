PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi au rachat du Paris FC

Hier, c’était la journée des surprises. Dans la matinée, Red Bull a annoncé l’arrivée de Jürgen Klopp le 1er janvier 2025. L’Allemand, qui a quitté le banc de Liverpool il y a seulement cinq mois, a décidé d’accepter le poste de patron du football offert par la société autrichienne. Quelques heures plus tard, on a appris que Red Bull était impliqué dans le futur rachat du Paris FC. En effet, L’Equipe a révélé que la famille Arnault, qui possède le groupe LVMH, et RB allaient investir dans le club français. Dans un premier temps, le clan Arnault deviendra actionnaire majoritaire à hauteur de 55% avant d’obtenir 85% des parts du club en 2027, une fois que la famille Ferracci aura totalement passé la main.

De son côté, Red Bull possédera 15% des parts du PFC. Un club qui va entrer dans une nouvelle ère très prochainement. Les futurs investisseurs, qui comptent injecter 200 M€ pour lancer la machine, souhaitent déjà frapper fort lors du prochain mercato d’hiver. Une source proche du dossier a confié à RMC Sport que «des renforts loin des standards de la Ligue 2 sont attendus» en janvier. De plus, les futurs actionnaires devront régler d’autres points épineux, notamment le dossier du stade. Depuis un petit moment déjà, Pierre Ferracci confie qu’il ne veut plus que son club joue à Charléty. En effet, il souhaite que le PFC prenne ses quartiers au stade Jean-Bouin. Mais c’est un dossier complexe, puisqu’il faut s’entendre avec le Stade Français, qui occupe les lieux.

Nasser Al-Khelaïfi est positif

L’Equipe ajoute qu’il faudrait aussi procéder à un changement de pelouse (il y a une pelouse en synthétique actuellement) et trouver une solution pour que le terrain puisse accueillir sans problème des matches de rugby et de foot. Enfin, le Paris FC devrait aussi faire en sorte de ne pas jouer au même moment que le Paris Saint-Germain, puisque le Parc des Princes est en face de Jean-Bouin. Mais les champions de France pourraient ne pas rester indéfiniment puisqu’ils souhaitent construire un nouveau stade après un désaccord avec la Maire de Paris. Cette dernière pourrait voir d’un bon œil l’émergence du PFC, qui cherche un nouveau stade où s’installer. Mais nous n’en sommes pas là.

Le club, qui évolue pour le moment en Ligue 2 (1er avec 18 points), veut jouer en première division et participer à la Ligue des champions dans les prochaines années. C’est l’objectif de la famille Arnault et de Red Bull. L’idée est aussi d’installer une autre écurie dans la capitale, alors que le PSG est le seul représentant de la région en L1 depuis des années contrairement aux autres capitales européennes. Mais Le Parisien précise que les futurs investisseurs du PFC ne veulent pas faire de l’ombre au club entraîné par Luis Enrique. Là-bas, Nasser Al-Khelaïfi est heureux de l’arrivée de nouveaux propriétaires au sein de l’autre club parisien. En effet, son entourage proche a évoqué «l’enthousiasme» du boss du PSG, qui a par ailleurs d’excellentes relations avec la famille Arnault. Il ne devrait donc pas y avoir de problèmes de voisinage entre le PFC et le PSG.