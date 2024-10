Le Paris FC et ses futurs investisseurs préparent déjà un gros mercato

En mai dernier, Pierre Ferracci, actionnaire majoritaire du Paris FC et président du club depuis 2012, avait confié son souhait de passer la main à de nouveaux investisseurs. « Le temps s’écoule… J’arrive à un moment de ma vie professionnelle où, comme dans mon activité d’audit et de conseil au Groupe Alpha, la question du passage de témoin se pose. Avec mes deux fils (Marc et François, ndlr), nous avons, l’été dernier, arrêté le principe d’une sortie complète du capital du Paris FC au terme de la saison 2026-2027. Je quitterai la présidence du club à cette date-là. Il faut savoir tourner la page. Mais je vais garder une belle part du club pendant trois ans.»

La suite après cette publicité

Il avait ajouté par la suite : « j’espère qu’on sera en L1 avant cette date. Après la promesse tenue du Top 5 pour cette saison, on veut se donner les moyens de jouer les deux premières places dans les deux ans. » Très attaché au club de la capitale, Ferracci voulait laisser son bébé entre de bonnes mains, de préférence celles d’un investisseur français ou européen. Ces derniers mois, plusieurs candidats se sont manifestés. Et finalement, un est sorti du lot. Hier, L’Équipe a révélé que le PFC allait être vendu prochainement à la famille Arnault, qui gère le célèbre groupe LVMH et qui deviendra actionnaire majoritaire à hauteur de 55% dans un premier temps avant d’obtenir 85% des parts du club quand les anciens propriétaires seront définitivement partis d’ici à 2027.

À lire

PSG : la réaction de Nasser Al-Khelaïfi au rachat du Paris FC

Des joueurs attendus cet hiver au mercato

Pour mener ce projet à bien, le clan Arnault s’est associé au groupe Red Bull, qui détiendra de son côté 15% des parts du club francilien. Des investisseurs ambitieux et motivés, qui veulent installer un autre club parisien durablement en Ligue 1 et essayer de participer à une Coupe d’Europe dans le futur. Pour y arriver, ils comptent injecter au moins 200 millions d’euros pour lancer ce projet d’envergure. Cela passera aussi par le recrutement de joueurs capables de faire passer un cap au Paris FC. L’été dernier, le club de la capitale avait déjà posé les premières pierres de sa nouvelle stratégie en attirant dans ses filets Maxime Lopez, ex de l’OM, ou encore Jean-Philippe Krasso.

La suite après cette publicité

Le Paris FC peut-il venir concurrencer le PSG à Paris ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Sous l’impulsion de la famille Arnault et de Red Bull, qui vient d’ailleurs de nommer Jürgen Klopp en tant que directeur du football (il entrera en fonction le 1er janvier 2025, ndlr), le Paris FC veut poursuivre sur cette lancée. RMC Sport, qui a contacté une source proche du dossier, révèle que l’écurie française va être active lors du mercato d’hiver 2025. «Des renforts loin des standards de la Ligue 2 sont attendus», expliquent nos confrères. En revanche, ils indiquent que le PFC continuera de travailler pour le moment avec le même entraîneur et l’équipe dirigeante actuelle, tout en s’appuyant encore et toujours sur des jeunes talents made in Île-de-France. Le changement, c’est maintenant au PFC !