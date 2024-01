Les plans étonnants du Betis pour Elyaz Zidane

La nouvelle est tombée pendant les fêtes de fin d’année. Peu utilisé par Alvaro Arbeloa avec les U19 du Real Madrid, que ce soit en championnat ou même en UEFA Youth League, Elyaz Zidane devrait quitter le Real Madrid. Le plus jeune des Zizou (18 ans) galère et sent qu’il sera compliqué de grapiller du temps de jeu, comme une promotion avec le Real Madrid Castilla s’annonce difficile.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont dévoilé, de façon unanime, que son avenir devrait s’écrire du côté du Betis. Une belle porte de sortie pour l’international U19 tricolore (6 sélections), puisque l’écurie andalouse fait partie des meilleures équipes du pays depuis un moment déjà. C’est Oscar Carazo, recruteur du Betis et ancien du Real Madrid jusqu’en 2019, qui est derrière cette opération.

Zidane pour boucher les trous ?

Mais Elyaz Zidane ne doit pas encore s’attendre à combiner avec Isco ou Nabil Fekir dès son arrivée à Séville. Comme l’indiquent plusieurs publications comme Marca, le Betis le veut pour renforcer son équipe B, qui joue actuellement en quatrième division. Là où l’équipe B du Real Madrid, le Real Madrid Castilla, est en troisième division.

Il viendrait ainsi renforcer le Betis B, qui va perdre son latéral gauche Nobel Mendy. Ce dernier va être promu chez les A pour couvrir les différentes absences et blessures qu’il y a en équipe première, et Zidane viendra donc le remplacer. Autant dire qu’Elyaz Zidane est encore assez loin de pouvoir s’imaginer évoluer sur les pelouses de Liga tous les week-ends…