PSG : la réponse amère de Benfica au départ de Cher Ndour

La suite après cette publicité

Rien n’est officiel, mais le Paris Saint-Germain devrait bien enregistrer l’arrivée d’un troisième renfort libre de tout contrat. Après Milan Skriniar et Marco Asensio, Cher Ndour est attendu prochainement dans la capitale. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain italien de Benfica vainqueur de la Youth League en 2022 a refusé de prolonger. Courtisé en Angleterre, Ndour aurait finalement choisi de rallier la France.

Considéré comme l’un des meilleurs talents en devenir du club lisboète, Ndour est présenté comme une belle prise de Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu. De son côté, Benfica regrette bien évidemment de voir partir un de ses poulains sans toucher le moindre centime. Mais au cours d’une assemblée générale, le président des Aguias, Rui Costa, a expliqué que son club n’a pas voulu faire n’importe quoi uniquement pour retenir un élément peu impliqué dans le SLB.

À lire

L’OL s’offre une première recrue !

Benfica veut des joueurs attachés au club

« Est-ce que j’aurais aimé garder Ndour ? Oui. C’est pourquoi j’ai fait une offre élevée pour qu’il reste. J’ai compris que son projet de vie passerait par un autre club. Et je ne peux pas l’attacher ici, et je ne veux pas le faire. Je discute des contrats jusqu’à ce que je comprenne qu’il y a un désir de représenter Benfica. Quand ce n’est pas le cas - et je fais la même chose avec les recrues, comme avec celles qui sont ici - je ne discute pas », a-t-il expliqué devant les socios benfiquistas, dans des propos relayés par la presse portugaise, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Ceux qui restent uniquement pour cette raison n’auront pas de rendement. Regardez João Neves. Il a joué toute l’année avec un contrat de l’équipe B et ne s’est jamais inquiété de cela. Et regardez les performances qu’il a réalisées. Je préfère les joueurs qui vivent Benfica comme ça, à ceux qui essaient de nous conditionner avec des contrats trop élevés pour la réalité. » Le message est clair !