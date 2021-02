Mönchengladbach - Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

Suite et fin des 8e de finale aller de la Ligue des champions ce soir (21h). Alors que le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Atalanta, la dernière affiche de ce tour verra s'opposer le Borussia Mönchengladbach à Manchester City. Le match se jouera, non pas en Allemagne, mais en Hongrie, du côté de Budapest, restrictions sanitaires entre l'Allemagne et l'Angleterre obligent.

Les Citizens, qui roulent sur tout le monde depuis plusieurs semaines, partent largement favoris face à une équipe de Marco Rose en perdition ces derniers temps. Le technicien, qui filera du côté du Borussia Dortmund en fin de saison, espère un sursaut d'orgueil de ses joueurs en Champions League. Pour cela, il devrait aligner un 3-5-2 selon le Daily Mail. Pep Guardiola, lui, s'en tiendra à son habituel 4-1-4-1 avec la paire Gündoğan-De Bruyne au milieu, qui effraie tout le monde en ce moment.