Ballon d'Or 2022 (F) : Alexia Putellas fait le doublé

Après Ada Hegerberg en 2018, Megan Rapinoe en 2019 et Alexis Putellas en 2021, c'est une nouvelle fois l'Espagnole qui a remporté le Ballon d'Or et conserve son bien. La meilleure joueuse du FC Barcelone féminin a remportée la dernière Liga et a été finaliste malheureuse de la précédente Ligue des Champions. Performante jusqu'à juillet dernier et une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, la joueuse de 28 ans a su marquer les esprits des votants : «Je suis très contente d'être ici. Quand je l'ai gagné l'an dernier, j'ai voulu m'améliorer pour me mettre au service de mon équipe. Sans mes coéquipières, cela ne serait pas possible. Je les apprécie vraiment et c'est un privilège d'être leur partenaire », a-t-elle déclaré sur la scène du théâtre du Châtelet.

Elle a su devancer plusieurs françaises comme Selma Bacha (OL), Wendie Renard (OL), Kadidiatou Diani (PSG) ou encore Marie-Antoinette Katoto (PSG). On retrouve aussi parmi les nominées Aitana Bonmati (FC Barcelone), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (FC Barcelone), Christiane Endler (OL), Ada Hegerberg (OL),Sam Kerr (Chelsea), Catarina Macario (OL), Beth Mead (Arsenal), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (Wave de San Diego), Lena Oberdorf (Wolfsbourg), Asisat Oshoala (FC Barcelone), Alexandra Popp (Wolfsbourg), Trinity Rodman (Spirit de Washington) et Fridolina Rolfö (FC Barcelone).

