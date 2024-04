Ligue Europa : l’OM s’incline face à Benfica, mais garde espoir

Après les quarts de finale de la Ligue des Champions, place à ceux de la Ligue Europa. Et cette fois, le football français comptait sur l’Olympique de Marseille pour retrouver des couleurs. À cette occasion, Jean-Louis Gasset retrouvait le taulier de sa défense, Chancel Mbemba. Un retour qui a poussé Gasset à aligner une défense à cinq. Malheureusement pour les Phocéens, la première période a été un calvaire. Après une première alerte signée Bah (6e), les Marseillais n’ont fait que courir derrière le ballon. Presque pas inspiré devant (notamment Amine Harit) lors des rares occasions de contre, le club olympien a logiquement subi l’ouverture du score. À la 16e minute, Rafa a trompé Lopez d’un pointu, après une combinaison entre Neres et Tengstedt (1-0, 16e).

La suite après cette publicité

Impuissants, les partenaires d’Aubameyang n’ont été que les spectateurs de longues phases de circulation de balle durant lesquelles Rafa Silva et Neves touchaient la plupart des ballons. L’addition aurait d’ailleurs pu être plus corsée si Neres s’était montré plus inspiré (36e, 39e). Et comme si cela ne suffisait pas d’être trimballé d’un bout à l’autre du terrain, l’OM a également perdu un nouveau joueur sur blessure. Sur une intervention défensive face à Neres, la jambe gauche de Merlin s’est bloquée et l’ancien Nantais ne s’en est pas relevé. Se tordant de douleur, il a été évacué sur civière juste avant la mi-temps et remplacé par Ndiaye (44e).

Aubameyang entretient l’espoir

Au retour des vestiaires, les Aguias ont un peu plus laissé le cuir aux Phocéens. Mais avec trop de joueurs à l’arrêt et un important déchet technique au moment de faire la passe qui pouvait apporter le danger, l’OM n’avait pas vraiment les arguments pour inquiéter le SLB. Un constat qui devenait encore plus inquiétant lorsque Di Maria a marqué le but du break sur un service de Neres (2-0, 52e). Quelques minutes plus tard, Aubameyang pensait obtenir un penalty pour relancer son équipe, après une faute de Neves. En vain (57e). Ça n’a pas empêché le Gabonais de se faire justice dix minutes plus tard. Parfaitement lancé en profondeur par Ounahi, PEA a trompé Trubin d’une frappe enroulée imparable (2-1, 67e). Une petite bouffée d’oxygène immédiatement suivi d’un nouveau bémol avec le remplacement de Mbemba par Solo (68e). Le Congolais a-t-il rechuté ?

La suite après cette publicité

En attendant, l’OM a cru être maudit en voyant Balerdi s’asseoir sur la pelouse et se toucher la jambe. Heureusement, plus de peur que de mal. Le but d’Aubameyang a quand même eu l’avantage de redonner des couleurs aux Olympiens. À nouveau combattifs, les hommes de Gasset ont réussi à prendre le contrôle du cuir. En face, les joueurs de Benfica avaient le masque, mais restaient dangereux en contre. Pas suffisant pour revenir à égalité, malgré des Aguias qui flanchaient sur le plan physique et qui ont même fini le match sous les sifflets de leurs propres supporters. Battu 2-1, l’OM devra s’employer pour voir les demi-finales. Mais les Phocéens pourront compter sur l’ambiance explosive de l’Orange Vélodrome pour renverser la situation.

Revivez le film du match