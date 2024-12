Nantes : Waldemar Kita est en discussions avancées avec Sergio Conceição !

Nantes est au plus mal. Habitué à jouer la lutte pour le maintien depuis plusieurs années, excepté durant la saison 2021/2022, le club de la famille Kita n’a gagné que deux matches en championnat depuis le début de la saison et restait sur quatre défaites de rang avant de profiter de l’incroyable inefficacité du PSG pour ramener un point du Parc des Princes. Dix-septième et avant-dernier du classement, le FCN peut trembler.

Car les Canaris doivent affronter Rennes, Brest, Lille, Monaco, Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais lors de leurs prochaines sorties en Ligue 1. Autant dire que la situation comptable peut très rapidement empirer si les hommes d’Antoine Kombouaré ne se réveillent pas. Et s’ils n’y arrivent pas, on peut compter sur les Kita pour déclencher un électrochoc. Comme souvent, les patrons du FCN sont très actifs en hiver pour sauver leur club de la relégation.

Conceição avait déjà sauvé le FCN

Et malgré le soutien affiché à Kombouaré, Ouest France nous apprend que le Kanak est bel et bien menacé si son équipe ne redresse pas rapidement la barre. Car le quotidien assure que Waldemar Kita est en discussions avancées depuis plusieurs jours avec… Sergio Conceição ! L’entraîneur portugais de 50 ans, que l’on annonçait proche de l’OM l’été dernier, a l’avantage d’être libre de tout contrat. Autre atout, l’ancien coach du FC Porto connaît très bien les bords de l’Erdre.

En effet, il convient de rappeler que Waldemar Kita l’avait intronisé dans des conditions similaires en décembre 2016, suite au départ de René Girard. Nantes était alors 19e de Ligue 1 et Conceição avait réussi en six mois à glaner 12 victoires et 5 nuls, ce qui avait envoyé le FCN aux portes de l’Europe. Le Lusitanien avait séduit tout son monde, mais alors qu’il avait prolongé son contrat de deux ans en avril 2017, Conceição avait quitté le FCN un mois plus tard pour rentrer au pays et prendre la direction du FC Porto.