Karim Benzema meilleur que Messi et Ronaldo en 2021

A quelques jours de la fin de l'année civile 2021, seule la Premier League continue de se tenir, notamment avec le Boxing Day prévu ce dimanche même si trois rencontres ont dû être reportées en raison de plusieurs cas positifs de Covid-19. Du côté de l'Espagne, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a fait ses adieux à cette année avec un doublé sur la pelouse de San Mamés face à l'Athletic Club, permettant aux Merengues de confirmer leur place de leader en Liga.

L'international tricolore (94 sélections, 36 buts), de retour en sélection depuis l'Euro 2020, s'est distingué par un première partie de saison 2021/2022 confirmant déjà les six premiers mois : déjà 20 buts inscrits toutes compétitions confondues, s'ajoutant aux 18 autres réalisations en club et neuf avec les Bleus (47). Il dépasse ainsi les 34 buts de Lionel Messi entre Barcelone et le PSG (9 de plus avec l'Argentine) et les 32 de Cristiano Ronaldo (puis 14 avec le Portugal).