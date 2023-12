PSG : échange glacial entre Kylian Mbappé et Luis Enrique

Hier soir, le PSG a eu peur. Mais les Parisiens se sont finalement qualifiés pour le tour suivant de la Ligue des champions. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que les hommes de Luis Enrique seront dans le chapeau 2. Ils risquent de croiser la route d’un gros d’Europe. Pourtant, Paris aurait pu aller chercher la première place de son groupe à Dortmund. Mais Luis Enrique a donné la consigne à ses hommes de gérer la fin de rencontre puisque Milan gagnait du côté de Newcastle et que la deuxième place était assurée. Ce qui a eu le don d’agacer Kylian Mbappé, qui voulait jouer à fond jusqu’au bout.

Après la rencontre, on l’a vu échanger avec certains partenaires avec le visage fermé. AS ajoute que le Français a croisé le chemin de son entraîneur avec lequel il a échangé deux mots. Le média ibérique ajoute que l’attaquant tricolore était "très mécontent" quand il a regardé son coach. Un échange glacial pour AS, qui a ensuite relayé les déclarations de Luis Enrique. Ce dernier a calmé le jeu en conférence de presse.