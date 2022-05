Serie A : le titre se jouera lors de la dernière journée après la victoire de l'Inter face à Cagliari

37e journée de Serie A entre Cagliari et l'Inter Milan ce dimanche soir. La rencontre revêtait des enjeux différents pour les deux formations. D'un côté, l'Inter Milan souhaitait retarder le titre de l'AC Milan, vainqueur plus tôt dans la journée de l'Atalanta, et espérer encore pouvoir soulever le Scudetto lors de la dernière journée. De l'autre côté, les Sardes (18es) avaient l'occasion de sortir de la zone rouge en cas de victoire.

Les Intéristes croyaient ouvrir le score rapidement dans cette rencontre mais la VAR annulait le but pour une main de Skriniar (13e). Ils ouvraient finalement la marque quelques minutes plus tard grâce à Matteo Darmian qui reprenait de la tête un bon centre de Perisic (25e). Peu après le retour des vestiaires, Lautaro Martinez, bien servi dans la profondeur, éliminait son vis à vis avant d'ajuster Cragno (51e). L'Argentin pensait mettre son équipe à l'abri mais Charalampos Lykogiannis, l'arrière gauche de Cagliari, relançait le match d'une belle frappe croisée (53e). Finalement, l'Inter s'assurait la victoire grâce au doublé de Lautaro Martinez (83e, 3-1). Avec ce résultat, le titre pour l'Inter et le maintien pour Cagliari se joueront lors de la dernière journée, mais ils seront tout deux dépendants des résultats de l'AC Milan et de la Salernitana.