JT Foot Mercato : ça part dans tous les sens au Bayern Munich

Le Bayern veut frapper fort cet été

L’été est animé en Bavière et ça risque d’être chaud jusqu’à la clôture du marché. Surtout pour le dossier Harry Kane. Le club allemand n’entend pas abandonner malgré le premier refus de Tottenham. Le Rekordmeister a tenté une nouvelle offensive d’après Sky Sports Germany. Le Bayern Munich aurait fait une offre de 80 millions d’euros fixes auxquels s’ajouteraient des bonus pouvant faire monter la note. Pour ce qui est d’Harry Kane, sa volonté serait bien de rejoindre la formation allemande pour s’offrir un nouveau défi. Et la direction allemande a accéléré le tempo pour le recrutement de Kyle Walker. Selon les informations de BILD, le joueur doit donner sa réponse dans les prochains jours à City qui essaye de le convaincre de rester. De son côté, Munich propose un contrat de 3 ans au joueur de 33 ans. Le Bayern a aussi ciblé le nouveau remplaçant de Manuel Neuer. Le champion d’Allemagne est sous le charme de Giorgi Mamardashvili, qui cartonne avec Valence. Attention, Chelsea, Manchester United et Tottenham sont aussi sur le coup. Mais c’est une priorité du Bayern, car Yann Sommer veut partir tout comme Alexander Nübel. Le transfert le plus imminent en Bavière, c’est celui de Kim Min-Jae. Les Bavarois auraient levé l’option d’achat du joueur du Napoli selon Sky Germany. Le défenseur central va coûter 50 millions d’euros au Bayern. Il faut aussi faire un peu de ménage dans le vestiaire, Thomas Tuchel ne serait pas contre un départ de Leon Goretzka à en croire les informations du média bavarois TZ. Sadio Mané aussi est poussé vers la sortie selon la presse allemande. Il reste le cas Benjamin Pavard. À un an de la fin de son contrat, le Français a prévenu ses dirigeants qu’il ne souhaite pas prolonger. Il se cherche un nouveau club, mais aucune offre n’a été faite pour l’instant.

Cherki sur le départ ?

D’après le média Defensa Central, Newcastle est passé à l’attaque pour Rayan Cherki. Les Magpies ont ainsi proposé un peu plus de 20 millions d’euros à leurs homologues lyonnais. Un montant encore assez faible au vu des prix pratiqués sur le marché, puisque les joueurs d’un tel talent sont actuellement vendus à des prix bien supérieurs, surtout qu’il a encore deux années de contrat. Le média précise en plus que c’est Zinedine Zidane qui a conseillé le joueur à la direction du club anglais.

Les officiels du jour

Andy Delort prend la direction du Qatar. Comme pressenti ces derniers jours, l’attaquant algérien évoluera désormais sous les couleurs d’Umm Salal pour les deux prochaines saisons. L’Union Berlin a annoncé l’arrivée Brenden Aaronson en prêt jusqu’en fin de saison. L’Olympiakos annonce le départ de Mathieu Valbuena. Libre de tout contrat et à la recherche d’un nouveau défi, le Français entend s’offrir un nouveau défi. La légende du football ukrainien et du Shakhtar Donetsk, Andriy Pyatov prend sa retraite. L’Atalanta a décidé de miser sur le Français Michel Adopo qui débarque en provenance du Torino librement.