Manchester United a désigné ses 11 indésirables

Les 10 et 17 avril prochains, Manchester United et l’Olympique Lyonnais vont croiser le fer en 1/4 de finale de l’UEFA Europa League. Une compétition très importante pour les deux clubs, qui connaissent des difficultés ces dernières années à tous les niveaux. D’ailleurs, on peut faire un parallèle entre John Textor et Sir Jim Ratcliffe, deux dirigeants qui n’hésitent pas à serrer la ceinture tout en essayant de vendre leurs joueurs pour renflouer leurs caisses. Du côté des Gones, Rayan Cherki devrait être la grosse vente estivale espérée par les pensionnaires du Groupama Stadium. Côté mancunien, on compte faire un grand ménage. Récemment, le boss d’Ineos n’avait d’ailleurs pas hésité à flinguer la politique de recrutement de ces dernières années lors d’un entretien accordé à la BBC.

La suite après cette publicité

«Si vous regardez les joueurs que nous achetons cet été, ceux que nous n’avons pas achetés, nous achetons Antony, nous achetons Casemiro, nous achetons Onana, nous achetons Hojlund, nous achetons Sancho. Ce sont toutes des choses du passé, que nous le voulions ou non, nous avons hérité de ces choses et nous devons régler cela. Pour Sancho, qui joue désormais pour Chelsea et dont nous payons la moitié du salaire, nous payons 17 millions de livres sterling pour l’acheter cet été. Certains ne sont pas assez bons et certains sont probablement surpayés, mais pour que nous puissions façonner l’équipe dont nous sommes pleinement responsables et redevables, cela prendra du temps. Nous traversons une période de transformation où nous passons du passé au futur.»

11 joueurs sur la rampe de départ

Concernant l’avenir, la direction de Manchester United a déjà prévu de se séparer de 10 joueurs lors du prochain marché des transferts estival. Ainsi, le Manchester Evening News, qui suit la vie du club au quotidien, annonce que «les vétérans Jonny Evans et Tom Heaton devraient probablement prendre leur retraite à la fin de la saison.» En fin de contrat le 30 juin prochain, Christian Eriksen et Victor Lindelof vont également prendre la poudre d’escampette. Les pensionnaires d’Old Trafford, qui souhaite acheter un numéro 9 de classe mondiale, comptent aussi sur des ventes lucratives pour empocher de l’argent. Ainsi, ils espèrent mettre la main sur une somme comprise entre 23 et 30 M€ grâce à la vente définitive de Jadon Sancho à Chelsea. Les Blues possèdent une option d’achat obligatoire. Si jamais ils décidaient de ne pas la payer, les Londoniens devraient payer une pénalité d’environ 6 M€ à MU.

La suite après cette publicité

Outre Sancho, les Red Devils comptent aussi se séparer définitivement de Marcus Rashford (en prêt à Aston Villa) et d’Antony (en prêt au Betis). Ils espèrent surfer sur leurs prêts pour amasser de l’argent. Casemiro n’est plus le bienvenu depuis plusieurs mois. Mais le Brésilien est finalement toujours resté dans le nord de l’Angleterre. Mais Man U ne désespère pas de s’en débarrasser et l’a déjà placé sur la liste des indésirables. Tyrell Malacia, Luke Shaw et Altay Bayindir ne seront pas retenus non plus. Enfin, le MEN précise que le club n’a pas encore tranché pour Joshua Zirkee et Rasmus Hojlund, qui n’ont pas donné satisfaction. Ruben Amorim et MU, qui veulent donc un n°9, un nouveau gardien et un ailier, se préparent à un été très agité. Une habitude depuis quelque temps à Manchester…