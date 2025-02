La plaisanterie d’Eric Roy sur Tom Cruise avant Brest-PSG

Lors des deux prochaines semaines, le PSG jouera à deux reprises face à Brest en play-offs de Ligue des Champions. Une double confrontation a priori aisée pour le club de la capitale qui va affronter une équipe qu’ils ont l’habitude de battre dans l’élite. Pour autant, l’odeur d’une rencontre européenne pourrait revigorer les esprits bretons, qui ont affiché de sacrées prouesses cette saison en C1. Avant la rencontre face aux Parisiens, Eric Roy a d’ailleurs fait une petite blague sur le défi "Mission Impossible" qui attend les Ty-Zefs face à Paris en faisant référence à Tom Cruise en conférence de presse.

«Si nous on est une équipe difficile à jouer…je ne sais que dire du PSG. L’écart ? Il suffit de regarder les budgets, on n’est pas dans le même monde que le PSG mais il est évident que face à eux, même si on a envie d’exister…Je l’ai dit après Nantes, on a lancé notre mission impossible. Et j’ai vu que Tom Cruise, Ethan Hunt était à Paris. On a essayé de le joindre mais il n’était pas disponible. C’est un match très compliqué pour nous et sur une double confrontation, c’est encore plus compliqué que sur un match. Mais on aura l’ambition d’être acteur du match même si on a vu que l’écart était important.»