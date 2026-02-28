Aymen Assab, la nouvelle sensation marocaine du PSG !

Aymen Assab, c’est un nom qui commence doucement à faire parler du côté du PSG. Et pour cause, à 17 ans seulement, le milieu de terrain enchaîne les prestations de qualité dans les équipes de jeunes de Paris, notamment en Youth League où chacun de ses matchs se termine en compilation virale sur les réseaux sociaux. Passé notamment par l’US Villejuif, il avait vite rejoint le PSG en 2021. Depuis, il a gravi les échelons avec une sacrée régularité. Cette saison, promu chez les U19, il a franchi un nouveau palier en étant probablement l’un des meilleurs joueurs de son équipe. Titulaire indiscutable au fil de l’année, il a enchaîné les matchs en U19 National (17 matchs sur 19, 2 passes décisives), en Gambardella (3 matchs, un but) et donc en Youth League (4 matchs, deux passes décisives).

Justement, ce mercredi au Campus de Poissy, lors des huitièmes de finale de la Youth League, le PSG a fait exploser le HJK Helsinki 6-1. Une démonstration collective, avec notamment Adam Ayari en grande forme, auteur d’un doublé. Dans cette rencontre, Aymen Assab, titulaire au milieu dès le coup d’envoi, a une nouvelle fois fait le travail dans l’ombre, ou du moins presque dans l’ombre. Car sa performance a fait le tour des réseaux, encore une fois. Avec une capacité à jouer entre les lignes et à gérer la pression, le milieu parisien s’est baladé. Surtout, sa qualité technique, assez phénoménale pour son âge, a été bluffante, donnant l’impression de survoler complètement la rencontre, voire d’être un adulte face à des enfants.

Un surdoué technique

Milieu de terrain de formation, Aymen Assab semble en avance sur ses coéquipiers du milieu de terrain. Capable de jouer sur tous les postes de l’entrejeu, son profil est vraisemblablement taillé pour le foot moderne, au point de déjà se mettre dans la poche son coach Jean-François Vulliez. L’entraîneur qui gère la structure Espoirs du club, était dithyrambique à son sujet il y a quelques semaines. « C’est un joueur qui a déjà l’intelligence de jeu. Il grandit vite et passe des caps. C’est un joueur U18 mais c’est déjà un rouage important dans l’entrejeu. Il est capable de voir les espaces à utiliser, de rythmer, c’est un joueur intéressant. Il est titulaire parce qu’on pense que c’est une valeur ajoutée pour l’équipe. À lui de continuer à travailler, car le football est impitoyable. Il faut travailler, travailler. Qu’il continue à être motivé. C’est un garçon qui grandit, donc il faut le laisser grandir. Ce n’est pas un garçon qui est encore physiquement très fort, mais il a des attributs techniques et tactiques et il aime aller au combat. Il comprend bien les conseils. Il a encore du temps, mais il a tout pour aller un jour au haut niveau. »

Preuve du phénomène qu’il est, Aymen Assab est déjà au cœur d’une petite guerre entre le Maroc et la France. Convoqué avec les Lionceaux de l’Atlas il y a plus d’un an déjà pour deux matchs amicaux contre l’Arabie saoudite (octobre 2024), il n’avait par contre pas été appelé pour le Mondial U17 en décembre dernier. Et cette petite absence a permis à l’équipe de France de s’immiscer dans le dossier puisqu’il a été convoqué en stage avec la France U18 au début du mois de février. Mais avant de penser à la sélection, le chemin est encore long et la suite reste à écrire. Le PSG a démontré ces dernières années, avec Senny Mayulu, Quentin Ndjantou ou encore Ibrahim Mbaye, que Luis Enrique n’hésite pas à faire confiance aux jeunes joueurs de la formation lorsqu’ils sont prêts. Aymen Assab a du temps devant lui. Mais à 17 ans et avec un rôle grandissant au PSG, il fait doucement son trou. Et les supporters parisiens se frottent déjà les mains.