Trophées UNFP 2023 : Nuno Mendes élu meilleur espoir de Ligue 1

La suite après cette publicité

Déjà nommé la saison passée, Nuno Mendes succède à William Saliba ! Préféré à Eliesse Ben Seghir (Monaco, 18 ans), Bradley Barcola (OL, 20 ans), Rayan Cherki (OL, 19 ans) et Elye Wahi (Montpellier, 20 ans), le latéral gauche du PSG a officiellement été élu meilleur espoir de Ligue 1 pour l’exercice 2022-2023, titre concernant tous les joueurs âgés de 23 ans ou moins au coup d’envoi de la saison. Auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, le Portugais de 20 ans est d’ores et déjà considéré comme l’une des références à son poste.

«Je suis très heureux de remporter ce prix. J’avais été nommé la saison passée mais je n’avais pas pu le remporter. Je tiens à remercier le PSG et tous mes coéquipiers. Sergio Rico passe un moment compliqué en ce moment. Nous sommes tous avec lui et nous espérons qu’il revienne rapidement. Je suis très heureux d’avoir remporté la Ligue 1 et d’apporter ma pierre à l’édifice de la saison. Je pense que nous avons mérité notre titre. Le plus rapide de l’équipe ? Kylian est plus rapide que moi mais je vais travailler pour être plus rapide que lui», a notamment confié le Portugais au moment de recevoir son trophée. Grande promesse du football portugais, le natif de Lisbonne poursuit sa progression dans la capitale française. Impressionnant offensivement et bien plus rigoureux défensivement, l’ancien joueur du Sporting représente forcément le futur des champions de France en titre.

À lire

Trophées UNFP 2023 : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 !