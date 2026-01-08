Aston Villa va claquer 12 M€ pour un attaquant de 16 ans du FC Metz

Metz va respirer financièrement. Six mois après les ventes d’Arthur Atta, Papa Amadou Diallo, Matthieu Udol et Fali Candé pour un peu plus de 18 millions d’euros, le club grenat va en récupérer 12 sur un seul joueur… et pas n’importe lequel. Comme le révèle Fabrizio Romano, le prometteur Brian Madjo, 16 ans seulement, va rejoindre Aston Villa pour les cinq prochaines années.

Devenu au mois d’août face à Strasbourg le plus jeune joueur de l’histoire du FC Metz à démarrer un match de Ligue 1 (à 16 ans et 217 jours), Madjo n’aura pas fait long feu dans le championnat de France. L’attaquant anglo-luxembourgeois, également éligible pour jouer avec le Cameroun, ne compte que 5 apparitions en Ligue 1, pour un total d’environ 160 minutes de jeu.

5 apparitions en pro

Au vu du vécu du joueur, la somme engagée a de quoi interpeller, mais elle fait les affaires du FC Metz, qui va enregistrer la 6e plus grosse vente de son histoire derrière Georges Mikautadze (18,5 M€ à l’OL et 16 M€ à l’Ajax), Ismaïla Sarr (17 M€ à Rennes), Pape Matar Sarr (16,9 M€ à Tottenham) ou encore Lamine Camara (15 M€ à Monaco).

Né à Enfield (Angleterre) et arrivé à Metz en 2023 en provenance du club luxembourgeois du Racing FC Union Luxembourg, Madjo avait signé son premier contrat professionnel au mois de juin. Stéphane Le Mignan avait depuis intégré à son groupe l’attaquant d’1m93, qui revenait régulièrement jouer avec la réserve depuis novembre. International luxembourgeois à 3 reprises, Madjo a également changé de nationalité sportive pour représenter les U17 anglais dernièrement.