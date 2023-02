BL : Dortmund prend provisoirement la tête du classement, Leipzig dompte Francfort

Après la large victoire (4-0) de Mayence face au Borussia Mönchengladbach, ce vendredi soir, la 22e journée de Bundesliga se poursuivait avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres programmées à 15h30. À la Red Bull Arena, le RB Leipzig, cinquième au coup d’envoi et toujours en course en Ligue des Champions après son nul concédé face à Manchester City, accueillait l’Eintracht Francfort, sixième à cinq points seulement du podium. Une rencontre qui ne tardait d’ailleurs pas à se décanter puisque l’inévitable Werner, servi par Forsberg, ouvrait rapidement le score (1-0, 6e). Juste avant la pause, c’est Werner qui trouvait Forsberg pour le but du break (2-0, 40e). Au retour des vestiaires, Sow réduisait la marque (2-1, 61e) mais le RBL conservait son avantage. Avec cette victoire, les hommes de Marco Rose grimpent à la quatrième place, à un petit point du podium.

Dans les autres rencontres, le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich avant le match, a provisoirement pris la tête de la Bundesliga après sa courte victoire (1-0) sur la pelouse d’Hoffenheim. Portés par le but de Brandt, les Marsupiaux mettent ainsi la pression sur les Bavarois. De son côté, Wolfsburg s’est offert le scalp de Cologne (2-0) grâce aux réalisations de Gerhardt et Arnold. Opposé à Bochum, le Werder Brême, emmené par Füllkrug, Schmidt et Ducksch, a retrouvé le chemin de la victoire (3-0) après deux revers consécutifs en championnat, et pointe désormais à la 9ème place. Enfin, le Hertha Berlin s’est imposé (2-0) contre Augsbourg. Malgré tout, les deux formations restent engluées dans les dernières places du classement.

Tous les résultats de 15h30

RB Leipzig 2-1 Eintracht Francfort : Werner (6e) et Forsberg (40e) / Sow (61e)

Werder Brême 3-0 Bochum : Füllkrug (29e), Schmidt (43e) et Ducksch (59e)

Hertha Berlin 2-0 Augsbourg : Richter (62e) et Lukebakio (70e)

Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund : Brandt (43e)

FC Cologne 0-2 Wolfsburg : Gerhardt (4e) et Arnold (68e)