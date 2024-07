Serhou Guirassy explique les raisons de son transfert à Dortmund

Malgré un léger contretemps en raison d’une blessure décelée lors de sa première visite médicale, Serhou Guirassy portera bel et bien les couleurs du Borussia Dortmund la saison prochaine. Auteur de 28 buts en 28 matchs de Bundesliga lors de l’exercice précédent, l’attaquant de 28 ans a convaincu les dirigeants du BvB de payer les 17,5 millions d’euros de sa clause libératoire. Quelques jours après son départ officiel de Stuttgart, l’international guinéen (18 sélections, 3 buts) a justifié le choix Dortmund.

«Mon choix a été très réfléchi, avec ma famille. Je cherchais la continuité. Dortmund reste le 2e plus gros club d’Allemagne donc c’était le choix parfait», a d’abord déclaré le principal concerné qui a également été séduit par l’ambiance du Signal Iduna Park. «Quand tu es adversaire et que tu joues dans un stade bouillant, j’en ai d’ailleurs fait l’expérience cette année et c’est très difficile de jouer là-bas, car le public pousse pendant 90 minutes. Ça donne un coup de pouce énorme à la performance et c’est un coup de boost pour tout le monde. Jouer pour un club comme ça, ça fait rêver», a-t-il fini par conclure lors d’un entretien accordé au Club des 5.