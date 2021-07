PSG : le ton commence à monter sérieusement entre la direction et Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

De l'autre côté des Pyrénées, les fans du Real Madrid ont repris espoir. Les informations publiées dans les médias ibériques - notamment chez Marca qui a dévoilé la prime qui attend Mbappé au Bernabéu - ont donné un nouvel élan d'optimisme aux Merengues. Reste tout de même à savoir si ça sera pour cet été, ou l'an prochain.

Toujours selon les médias ibériques, le Real Madrid a 200 millions d'euros dans les caisses pour tenter le coup cet été. Il y a eu cette interview aux côtés de Neymar publiée dans le magazine du PSG, dans laquelle le Français affirmait vouloir gagner la Ligue des Champions. Un entretien qui datait cependant du mois de mai, et dont la publication serait mal passée au sein du clan Mbappé.

Il ne veut pas prolonger

En Espagne, toujours, le média ABC y va aussi de ses informations ce samedi. Et on y apprend que Kylian Mbappé et son entourage sont particulièrement fâchés et énervés contre la direction du club. Ils considèrent que la publication de cette interview est un moyen de pression, puisqu'elle avait été réalisée lorsque le PSG était encore en course pour gagner la Ligue des Champions. La sortir maintenant est ainsi une façon de mettre l'attaquant dans l'embarras en cas de futur départ.

D'où la colère du clan Mbappé. On y apprend aussi que le message du joueur à la direction a été très clair : il ne souhaite pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un dossier épineux que les Franciliens vont devoir régler au plus vite, pendant qu'à Madrid, on se frotte déjà les mains...