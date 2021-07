Real Madrid : une prime à la signature démentielle attend Kylian Mbappé !

On le sait, le cas Kylian Mbappé va probablement occuper une bonne partie de l'été. Le joueur, à qui il ne reste qu'une année de contrat, refuse de prolonger et menace donc de partir libre à la fin de l'année. Cela serait un sacré camouflet pour le Paris Saint-Germain dont le natif de Bondy est une tête d'affiche.

Dans un entretien accordé au Parisien, son entraîneur, Mauricio Pochettino, est resté évasif : « un contrat se signe d’un jour à un autre, avec un début et une fin. Le plus important est qu’il continue de s’investir comme il l’a démontré jusqu’ici, qu’il continue à être le meilleur, que nous pensions qu’il est le meilleur... Il n’y aura pas de problème ».

40 M€ à la signature l'année prochaine

S'il en est qui sont à l'affût, ce sont bien les Espagnols. Dans son édition du jour, Marca écrit un article assez long sur la situation et révèle des détails assez croustillants. Ainsi, le Real Madrid disposerait de 200 M€ pour faire plier Paris dès cet été et espère bien profiter du mois d'août pour négocier un transfert aux alentours de 150 M€.

Mais ce n'est pas tout. Le salaire de Kylian Mbappé serait de 25 M€ par an. En cas d'échec dans ce plan afin de l'attirer dès cet été, il existerait un plan B. La Casa Blanca est persuadée qu'il ne prolongera pas avec le Paris SG et qu'il rejoindra la capitale espagnole libre dans un an si un transfert ne se fait pas cet été. Ainsi, il lui aurait été promis une magnifique prime à la signature de 40 M€ ! Une bien belle somme.