PSG : Mauricio Pochettino entretient le flou pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le doute plane encore et toujours ! Omniprésent, comme à son habitude, depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain multiplie les recrues séduisantes. Après l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos, les Parisiens peuvent légitimement appréhender la saison prochaine avec de fortes ambitions mais une interrogation subsiste malgré tout cet été. Son nom ? Kylian Mbappé.

Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022, KM7 n'a toujours pas émis le souhait de prolonger et pourrait ainsi partir librement du PSG, en fin de saison prochaine. Une issue qui s'apparenterait des plus terribles pour un joueur acheté 180 millions d'euros (bonus compris) en août 2017. Longuement interrogé par Le Parisien, Mauricio Pochettino s'est d'ailleurs confié sur la suite du mercato et sa prolongation actée jusqu'en 2023 avec le PSG avant d'être évidemment questionné sur l'avenir de la star parisienne...

«Kylian Mbappé est un joueur de l’effectif»

Alors que la presse espagnole martèle un possible transfert du champion du monde français vers le Real Madrid et que le Corriere dello Sport envisage d'ores et déjà la venue de Cristiano Ronaldo pour remplacer KM7, l'entraineur argentin a tout d'abord tenu à rappeler que l'attaquant parisien était, pour l'heure, sous les couleurs du PSG : «la seule chose claire est que Kylian a encore un an de contrat. C’est un joueur de l’effectif et nous le traiterons de la même manière qu’un joueur avec cinq ans de contrat. C’est différent mais chaque situation peut se développer, évoluer… Ça se gère à un autre niveau. Mais au niveau sportif, ça ne change rien.»

Rassurant sur le fait que cette situation ne perturbait pas la préparation estivale des Parisiens, le tacticien âgé de 49 ans n'a pas manqué de rappeler qu'une issue positive pourrait même intervenir de manière inopinée dans ce dossier brûlant : «un contrat se signe d’un jour à un autre, avec un début et une fin. Le plus important est qu’il continue de s’investir comme il l’a démontré jusqu’ici, qu’il continue à être le meilleur, que nous pensions qu’il est le meilleur... Il n’y aura pas de problème.» Avant de tordre le cou à certaines rumeurs annonçant que le numéro 7 parisien l'avait prévenu de son souhait de ne pas prolonger au PSG : «ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas Kylian ne m’a parlé de ça.»

Aucune projection et le flou entretenu

Interrogé sur les volontés de Kylian Mbappé d'évoluer dans une équipe capable de gagner sur la scène européenne, Mauricio Pochettino a rappelé avec un certain détachement que cette ambition légitime était également celle du club (l'activité sur le mercato estival pouvant en attester) : «c’est ce que nous souhaitons tous, non (rires) ? Les fans, le président, le directeur sportif, l’entraîneur, en l’occurrence moi… Tout le monde.» Mais à l'heure de se projeter quant à une éventuelle prolongation ou à un possible risque de voir la star parisienne partir, l'ancien coach des Spurs s'est montré particulièrement évasif : «je ne vis pas à travers l’imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité. Et pour le moment, c’est notre joueur et nous le traiterons comme tel.» En attendant un dénouement heureux, ou non, pour les supporters parisiens, Kylian Mbappé tentera d'apporter un nouveau trophée au club de la capitale ce dimanche face à Lille, à l'occasion du Trophée des Champions.