Le PSG a trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé, Manchester City joue la montre dans le dossier Harry Kane

Le PSG veut CR7 pour remplacer Mbappé

Le dossier Mbappé n'a pas fini de faire parler durant ce mercato. Le Français ne prolongera pas, et le PSG semble résigné à lui trouver un remplaçant. Il pourrait s'agir de son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo. «Le PSG attend CR7», écrit le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Alors qu'il est attendu pour la reprise de l'entraînement avec la Juventus, le quintuple ballon d'or voit toujours son nom circuler sur le marché des transferts. La Vieille Dame n'est pas opposée à son départ qui pourrait permettre d'alléger la masse salariale. Du côté de l'intéressé, sa soif de remporter à nouveau la Coupe aux grandes oreilles pourrait le pousser à partir. Pour le quotidien transalpin, «le jeu de chaises musicales entre le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain se précise», avec Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi comme principaux acteurs !

Harry Kane n'est pas encore à City

En Angleterre, l'avenir d'un autre attaquant de renommée mondiale est remis en question. Il s'agit d'Harry Kane. On vous relayait hier l'information du Sun et la proposition XXL de Manchester City à hauteur de 188 M€ pour le buteur de Tottenham. Aujourd'hui, le tabloïd anglais semble vouloir calmer le jeu et assure que les Skyblues joueraient désormais la montre dans ce dossier. «Pas de précipitation» comme on peut le lire sur la Une du quotidien. La formation entraînée par Pep Guardiola ne semble pas enclin à faire d'Harry Kane le deuxième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Même son de cloche chez les confrères anglais du Daily Star ou encore du Daily Mirror, qui sont donc unanimes. Manchester City ne fera pas une telle folie et ne cédera pas face à l'intransigeant propriétaire des Spurs, Daniel Levy.

Giggs n'est pas sorti d'affaire

Ryan Giggs fait encore les gros titres en Angleterre. Son affaire de violences fait la Une du Manchester Evening News. «Giggs nie avoir jeté sa copine dénudé hors de la chambre d'hôtel», peut-on lire. Rappel des faits, la légende de Manchester United est accusée de violence conjugales sur son ex-compagne, Kate Greville. Ce dernier était présent ce vendredi devant un tribunal de Manchester. Le sélectionneur du Pays de Galles a plaidé non coupable aux faits que la partie adverse lui reprochait. Il est notamment accusé d'avoir asséné un coup de tête à son ex-petite amie et aurait également menacé la petite sœur de cette dernière. L'affaire est encore loin de connaître son dénouement. Un procès est prévu le 24 janvier 2022, rappelle le quotidien.