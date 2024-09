PSG - Stade Brestois : les compositions probables

Après la trêve internationale, la Ligue 1 a fait son retour ce vendredi. Saint-Etienne en a profité pour enfin décrocher une première victoire cette saison, aux dépens d’une équipe lilloise pas franchement au mieux. Après les rencontres entre l’OM et Nice, puis entre Monaco et Auxerre, ça sera au tour du PSG de jouer cette 4e journée. Le club de la capitale reçoit le Stade Brestois avant l’entrée en lice des deux équipes en Ligue des Champions la semaine prochaine. C’est une sorte de répétition générale avec les réceptions respectives de Gérone et de Sturm Graz. Il faudra également ménager les corps. Les matchs de sélections ont charrié leurs lots de blessures. Vitinha et Warren-Zaïre Emery sont d’ailleurs forfaits pour cette 4e journée de championnat.

Il existe en plus de cela une incertitude autour de Donnarumma. Le gardien est devenu père pour la première fois ce vendredi et il n’est pas encore certain qu’il puisse tenir sa place. En cas d’absence, Matvey Safonov vivra sa première apparition avec Paris. On aurait ensuite une défense à quatre avec Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. La charnière connaîtrait elle aussi un petit changement par rapport au début de saison. Marquinhos serait laissé au repos pour permettre à Pacho et Beraldo d’être associés, et ce malgré leur déplacement en Amérique du Sud. Au milieu, il y aura forcément du changement avec les deux forfaits annoncés plus haut. Neves sera bel et bien là, associé cette fois à Fabian Ruiz en pointe basse, et probablement Désiré Doué, qui serait aligné à un poste qu’il connaît de ses années de formation.

Du changement dans l’entrejeu du PSG

Devant, Luis Enrique a plusieurs flèches à son arc et pourrait aligner les trois internationaux français qui ont été à leur avantage face à l’Italie et surtout la Belgique. Ça ne serait finalement pas le cas d’après les dernières informations. Dembélé et Kolo Muani démarreraient plutôt sur le banc, au profit de Marco Asensio et Kang-In Lee. L’Espagnol a marqué des points depuis le début de saison et semble encore avoir une petite longueur d’avance en attendant le retour de blessure de Ramos. L’ancien du Real Madrid serait aligné en pointe, soutenu par le Sud-Coréen à droite, et la sensation Barcola à gauche. Le Stade Brestois est prévenu, il s’agira, quoi qu’il en soit, d’un gros morceau face à lui ce soir au Parc des Princes. Et Pierre Lees-Melou n’est toujours pas revenu à la compétition.

Eric Roy devrait privilégier une nouvelle fois un 4-3-3. Cette formule avait permis d’embêter les Parisiens la saison passée. Les Bretons étaient même allés chercher un très bon nul en janvier dernier (2-2). Bizot sera bien sur titulaire, protégé par une défense composée de Lala et d’Haïdara sur les flancs. Il s’agirait de la première de l’ancien Lensois sous ses nouvelles couleurs. En défense centrale, on trouvera le capitaine Chardonnet, accompagné cette fois de Coulibaly, pour ce qui serait sa première titularisation. Dans l’entrejeu, l’homme en forme de cette équipe, Camara, débuterait avec Fernandes, encore jamais apparu, et Magnetti à ses côtés. Devant, on retrouverait le même trio qui a brillé face à Saint-Etienne il y a deux semaines, lors de la première et seule victoire de la saison. Del Castillo à droite et Sima à gauche épauleraient Ajorque en pointe.

